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Siirt’te 2 ev karantinaya alındı

SİİRT HABERLERİ  | 18.08.2020 11:58 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir evin korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Siirt’te 2 ev karantinaya alındı

Siirt’in Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari ilçe merkezinde bir ev ile ilçeye bağlı Palamutlu köyü Umurlu mezrasında bir evin korona virüs salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan mezra ve ilçe merkezindeki evde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

Siirt’te 2 ev karantinaya alındı

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