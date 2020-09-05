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Siirt’te 3 köyü tehdit eden yabani ot yangını söndürüldü

SİİRT HABERLERİ  | 05.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Siirt merkeze bağlı İnkapı, Pınarca ve Tuzkuyusu köyleri arasında kalan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Siirt merkeze bağlı İnkapı, Pınarca ve Tuzkuyusu köyleri arasında kalan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
İnkapı, Pınarca ve Tuzkuyusu köyleri arasında kalan arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle yangının yoğunlaştığı bölgede itfaiye personelinin 5 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangının köy evlerine sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı da önledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Derman Eczanesi
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Efe Eczanesi
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Engin Eczanesi
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Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
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