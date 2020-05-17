Siirt'te 3 teröristin, korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi

Tuğgeneral Atabay, Koçak'a, eşinin şehit düşürüldüğü noktada 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Koçak da eşinin silah arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu sabah haberi duydum, çok sevindim. Bu Rabbimin bir ikramıdır. Rabbim her daim sizi ve vatanımız için çalışanları muhafaza etsin." dedi.

- Olay

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde, geçen yıl 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.

İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanılmıştı.

