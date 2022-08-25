Siirt'te 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te bir binanın 6'ncı katından düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Cem Özgen, henüz belirlenemeyen nedenle Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Cem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

