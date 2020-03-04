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Siirt’te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT HABERLERİ  | 04.03.2020 11:06 | Son Güncelleme

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt’te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bir araçta yapılan aramada 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yeni Eruh yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada aracın kapalı kasasında bulunan gizli bölmeye gizlenmiş çeşitli markalardan 8 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Siirt’te 8 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi

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