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Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

04.10.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te AFAD ekipleri deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Türk Kızılay Siirt Şubesi iş birliğinde Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde düzenlenen tatbikata çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, meydana gelen depremin ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, bir binada çıkan yangına müdahale ederek, yaralıları binadan tahliye etti.

Olası kimyasal, biyolojik ve radyolojik tehlikelere karşı gerekli önlemleri alan ekipler, depremzedeler için çadır kurdu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin tatbikatı başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Tüm ekiplerin olası bir deprem ve yangına karşı hazırlıklı olduklarını aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"AFAD'ın en önemli projelerinden biri gönüllülük projesidir. Biz de bu kapsamda gönüllülerimizi belli bir eğitimden geçirdikten sonra bir üst seviye olan tatbikatlara hazırlıyoruz. Tatbikatta farkındalık oluşturduk. Afet ve acil durumlarda destek ekiplerimizin çadır kurmalarını sağlamak hem de bu tür durumlarda ne kadar hazırlıklı olduğumuzu görmek istedik. Gelecek dönemde daha kapsamlı tatbikatlar gerçekleştireceğiz."

Tatbikat sonrası AFAD gönüllülerine gönüllülük kartları dağıtıldı.

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