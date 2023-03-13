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Siirt’te ağırlanan depremzedeler kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

13.03.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Siirt’te misafir edilen aileler kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Siirt’te ağırlanan depremzedeler kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi

Siirt Valiliği koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gönüllülerden oluşan ekipler, kentte ağırlanan aileleri Tillo ilçesinde geziye götürüldü.

Siirt Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle ilçenin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini ziyaret etme fırsatı bulan aileler, türbe, seyir terası ve Botan Vadisi’nin doğa güzelliklerini yakından gördü.
Aileler, ilçe ziyaretinin ardından araçlarla kente döndü. Geziden memnuniyet duyan aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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