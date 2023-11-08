Siirt’te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangının çıkış nedeni belli oldu

Gözpınar köyü mevkiinde Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak devrilmiş, LGP’li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev alması sonucu anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemelerde bilirkişi raporuna göre, aracın LPG bölümünün patlaması sonucu değil, şarampole yuvarlanırken motor kısmının alev alması nedeniyle yandığı belirlendi.

Olayda ölen anne Aynur Yaşar ile çocukları Beritan Delila (15), Viyan (14), Bahoz (11), Rodi (5) ve Cudi’nin (6) cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek 03.00 sularında Batman’ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında defnedilmişti.

6 çocuklu 8 kişilik aileden o gün köyde anneannesinin yanında kalan Narin Yaşar isimli 11 yaşındaki çocuk ile aracı kullanan baba Mehmet Yaşar kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

