YURTHABER
  4. Siirt’te araması bulunan 4 kişi yakalandı

Siirt’te araması bulunan 4 kişi yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 16.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

Siirt’te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 93 metruk bina, 86 sokak, 574 araç, 18 iş yerinde kontrol ve denetimin yapıldığı belirtildi.

Siirt’te gerçekleştirilen uygulamalarda araması bulunan 4 şahsın yakalandığı belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde 93 metruk bina, 86 sokak, 574 araç, 18 iş yerinde kontrol ve denetimin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Jandarma ekiplerince uygulama esnasında 2 bin 99 şahıs sorgulaması yapıldı. Yapılan denetim, kontrol, arama ve sorgulamalar sonucu bir araçta yapılan aramada 279 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aranan 4 şahıs yakalanmış, 20 araca toplam 12 bin 472 Türk lirası cezai işlem uygulanarak 2 araç trafikten men edilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Siirt’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldıSiirt’te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
Dicle Elektrik, yer altından kaçak hat çekenlere göz açtırmıyorDicle Elektrik, yer altından kaçak hat çekenlere göz açtırmıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kızıltepe’de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Siirt Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:27
İkindi
15:02
Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Siirt Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Avaşin Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Kurtalan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

Kurtalan Kızılay Şubesinden gıda ve giyim yardımı

CHP'li başkana saldırı!

CHP'li başkana saldırı!

Siirt’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt’te sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor

Siirt'te baraj havzasında kalan ağaçlar üniversite yerleşkesine naklediliyor

Teröristlerin, Karakola Saldırması-Eruh'ta Dağdöşü Jandarma Karakolu'na Saldıran Teröristlerinilköğretim Okulu Ve Sivilleri De Hedef Aldığı Bildirildi

Teröristlerin, Karakola Saldırması-Eruh'ta Dağdöşü Jandarma Karakolu'na Saldıran Teröristlerinilköğretim Okulu Ve Sivilleri De Hedef Aldığı Bildirildi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.