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Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

09.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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