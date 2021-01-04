Siirt’te badem ve ceviz yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor

Siirt’in Kurtalan ilçe Aksöğüt köyünde tesis edilen 100 dönüm badem bahçesine ek olarak 170 dönüm araziye 7 bin badem fidanı daha dikiliyor.

Badem fidanı dikimi dolayısıyla Aksöğüt köyünde işletmeyi ziyaret eden Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, ülkenin 150 bin ton üretime karşılık 50 bin ton badem, 225 bin ton üretime karşılık 75 bin ton ceviz ithalatının yaptığını söyledi. Demirhan, "320 bin dekar alanı ile Siirt fıstığı üretiminde Türkiye’de 3. sırada olan ilimizde tarımsal ürün çeşitliliğini sağlamak ve ülkemiz badem ve ceviz açığının kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla badem ve ceviz alanlarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. İlimizde bu amaçla 2017-2020 yılları arasında 5 bin dekar alana ceviz bahçeleri kurulmuştur. 2025 yılına kadar ilimizde 20 bin dekar ceviz bahçesi kurulmasını hedefliyoruz. İlimiz de badem yetiştiriciliği için de uygun iklim ve toprak koşulları bulunmaktadır. Aksöğüt köyünde geçmiş yıllarda kurulan 100 dönüm badem bahçesine ek olarak 7 bin fidan ile yeni 170 dönüm badem bahçesi oluşturulacaktır. Bakanlığımızın ve valiliğimizin destekleriyle Aksöğüt köyümüzde badem bahçe alanımızı 500 dönüme çıkarmayı, yapılacak projelerle il genelinde badem yetiştiriciliğini teşvik ederek 2025 yılına kadar 15 bin dönüm badem bahçesi alanına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

