Siirt'te baraj gölüne düşen çocuk hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, merkez Kışlacık köyüne bağlı Sütlüce mezrası mevkisinde baraj gölü kenarında oyun oynayan Adil Özbek, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü.

Suda kaybolan çocuğun bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Su altı ve üstü çalışmalar yapan ekipler, Özbek'in cansız bedenini suya girdiği yerin 50 metre yakınında buldu.

Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



