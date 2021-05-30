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Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

30.05.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te biçerdövere sıkışan operatör hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde biçerdövere sıkışan operatör yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gözpınar köyünde buğday biçen Mustafa Peker (48), arıza veren biçerdöveri tamir etmeye çalışırken makineye kolu ve kafasını kaptırarak ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Peker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Operatörün cenazesinin otopsinin ardından memleketi Kırşehir'e gönderileceği öğrenildi.

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