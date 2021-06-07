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Siirt'te bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

07.06.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir aracın motor bölümüne sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'e hafif ticari aracın motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesinde hafif ticari aracın motor bölümünde kedi sesi duyan vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler yavru kediyi araçta sıkıştığı bölümden çıkardı.

Kedi veterinere götürüldü.

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