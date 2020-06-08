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Siirt’te bir bina karantinaya alındı

SİİRT HABERLERİ  | 08.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan Danış apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan Danış apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.
Karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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