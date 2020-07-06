Siirt’te bir bina karantinaya alındı

Siirt’in Baykan ilçe merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan merkez Yenidoğan Mahallesi 210. sokakta bir aile apartmanının korona virüs salgını nedeni ile 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan apartmanda 14 gün süreyle karantina uygulaması başlamıştır" denildi.

