Siirt'te bir evin bahçesinde ekili ve kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te yapılan operasyonda bir şüphelinin bahçesinde ekili ve kurutulmaya bırakılmış Hint keneviri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Alan Mahallesi Hayrullah Yaşar Caddesi'nde oturan Ç.Y'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Aramada evin bahçesinde 14 kök ekili, 2 kök de kurutmaya bırakılmış Hint keneviri ele geçirildi.

Kasten yaralamadan da arama kaydı bulunan ve gözaltına alınan Ç.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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