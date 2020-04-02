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Siirt’te bir köy korona virüs nedeni ile karantinaya alındı

SİİRT HABERLERİ  | 02.04.2020 23:44 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyünde ikamet eden 2 vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu köyde 2-16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçildiği belirtildi.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyü korona virüs nedeniyle karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Akgeçit köyünde ikamet eden 2 vatandaşın korona virüs testlerinin pozitif çıkması sonucu köyde 2-16 Nisan 2020 tarihleri arasında 14 günlük karantina uygulamasına geçildiği belirtildi. Açıklamada, “Korona virüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akgeçit köyündeki insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca oy birliğiyle karar verilmiştir. Akgeçit köyümüzde sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.

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