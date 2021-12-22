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Siirt'te bir yolcunun korsesinde ve vücuduna sarılı 1 kilo 900 gram metamfetamin bulundu

22.12.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te bir yolcunun korsesinde ve vücuduna sarılı 1 kilo 900 gram metamfetamin bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te durdurulan bir otobüste korsesinde ve vücuduna sarılı uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Veysel Karani Mahallesi uygulama noktasında durdurulan otobüste şüpheli bir yolcunun üst aramasında korsesinde ve vücuduna sarılı 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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