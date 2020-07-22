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Siirt’te çocuklar, güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi

SİİRT HABERLERİ  | 22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerinin sonuçlarını paylaştı.TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 511 bin 247 olduğunu söyledi.

Siirt’te çocuklar, güvenlik birimlerine en çok mağdur olarak geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerinin sonuçlarını paylaştı.
TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 511 bin 247 olduğunu söyledi. Toka, "Bu olaylarda çocukların yüzde 46,1’inin mağdur olarak, yüzde 32,9’unun kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla, yüzde 15,1’inin bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,4’ünün kayıp yüzde 2,5’inin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği tespit edildi. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 5,8 oranında artarak 511 bin 247 oldu. Çocukların yüzde 50,1’inin 15-17 yaş grubunda, yüzde 25,2’sinin 12-14 yaş grubunda, yüzde 24,7’sinin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4’ü erkek, yüzde 34,6’sı ise kız çocuğu oldu" dedi.

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