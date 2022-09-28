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Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

28.09.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

Siirt'te devrilen traktör römorkunun altında kalan çocuk öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde, devrilen odun yüklü traktör römorkunun altında kalan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İkizler köyü Nergizler mezrasında Nurettin Yaral'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktörün arkasına takılı odun yüklü römorkta bulunan sürücünün yeğeni Enescan Yaral ağır yaralandı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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