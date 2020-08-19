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Siirt’te doğaya 750 kınalı keklik bırakıldı

SİİRT HABERLERİ  | 19.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Gaziantep kınalı keklik üretme istasyonundan getirilen 750 kınalı keklik Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe kırsalında doğaya bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü programları doğrultusunda bazı bölgelerde keklik popülasyonunun azalmasından dolayı Şirvan ve Pervari bölgelerinde kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Gaziantep kınalı keklik üretme istasyonundan getirilen 750 kınalı keklik Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçe kırsalında doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü programları doğrultusunda bazı bölgelerde keklik popülasyonunun azalmasından dolayı Şirvan ve Pervari bölgelerinde kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Doğaya keklik salma programına Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, köy muhtarları katıldı. Programda 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

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