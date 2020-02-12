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Siirt’te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu

SİİRT HABERLERİ  | 12.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Dondurucu soğukların devam ettiği Siirt’te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.Siirt kent merkezinde etkisini akşam saatlerinde daha da artıran soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Dondurucu soğukların devam ettiği Siirt’te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
Siirt kent merkezinde etkisini akşam saatlerinde daha da artıran soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir evin ön cephesinde oluşan sarkıtlar görenleri hayrete düşürdü. Sabah uyandığında evinin bir bölümünü saran buz parçalarını gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten ev sahibi Metin Açıkgöz, 20 yıldır ilk defa eksi 12 dereceyi gördüklerini söyledi. Açıkgöz, "20 senedir ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Sarkıtların boyu inanılmaz. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Eksi 12 derecelere kadar düşüyor geceleri. Hava buz kesiyor. Geceleri çok soğuk oluyor. Sarkıtlar, tehlike de oluşturuyor" dedi.

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İmsak
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Öğle
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İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Siirt Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Barış Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
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