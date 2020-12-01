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Siirt’te ekim ayında 595 aracın devri yapıldı

SİİRT HABERLERİ  | 01.12.2020 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı.

Siirt’te ekim ayında 595 aracın devri yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Siirt’te toplam araç sayısı 20 bin 373 olurken, ekim ayında 595 aracın devri yapıldı.
2019 yılı ekim ayında Siirt’te toplam araç sayısı 20 bin 673 iken, 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 oranında azalarak 20 bin 373 oldu. Siirt’te otomobil sayısı 2020 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 6 bin 754 oldu. Siirt’teki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 6 bin 754 otomobil, bin 569 adet minibüs, 128 adet otobüs, 5 bin 194 adet kamyonet, 982 adet kamyon, 2 bin 44 adet motosiklet, 3 bin 339 adet traktör ve 363 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. 2020 yılı ekim ayında Siirt’te toplam 595 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırayı 259 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 185 adet ile kamyonet, 47 adet ile motosiklet, 43 adet ile traktör, 38 adet ile minibüs ve 23 adet ile kamyon izledi. 2020 yılı ekim ayında Siirt’te 129 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde motosiklet, otomobil, kamyonet, traktör, minibüsün bulunduğu görüldü.

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