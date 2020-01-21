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  4. Siirt’te ekipler hasta kadın için seferber oldu

Siirt’te ekipler hasta kadın için seferber oldu

SİİRT HABERLERİ  | 21.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yağcılar köyünde hasta kadın için 112 acil servis ekipleri seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde karın ağrısı ve bulantı sıkıntısı yaşayan 45 yaşındaki Ümran Dizmal’ın yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi.

Siirt’in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Yağcılar köyünde hasta kadın için 112 acil servis ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde karın ağrısı ve bulantı sıkıntısı yaşayan 45 yaşındaki Ümran Dizmal’ın yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekibi, ulaşım yolunun karla kapalı olmasından dolayı yürümek zorunda kaldı. Ekipler hastayı ambulansa kadar battaniyenin üzerinde taşıdı. Hasta kadın dana sonra ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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