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Siirt'te ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde yolları açık tutmaya çalışıyor

30.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Siirt'te ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde yolları açık tutmaya çalışıyor

SİİRT (AA) - Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, Pervari ve Şirvan ilçelerinde, karla mücadele çalışmalarını sürdürerek vatandaşların mağdur olmaması için yolları açık tutmaya çalışıyor.

Şirvan'da 11, Pervari'de 9 personelden oluşan ekip, kalınlığı, kırsalda 1, Pervari Geçittepe bölgesinde 1,5, tipinin olduğu yerlerde ise 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Vatandaşların mağdur olmaması ve hastaların zamanında hastanelere yetiştirilmesi için günlerce şantiyede kalarak hizmet veren ekipler, kar esareti yaşayan vatandaşlara yardımcı oluyor.

- "Ailemizden uzakta, 45 gündür karla mücadele çalışması yapıyoruz"

Pervari şantiye şefi ve kepçe operatörü Celal Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günde bazen 18 saate kadar çalıştıklarını söyledi.

İlçede 9 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Gider, "Şu an Doğanköy yolundayız. Doğanköy'ün içinde 1,5 metre, kırsal ve yüksek kesimde daha fazla kar var." dedi.

Açtıkları yolların gün içinde yeniden kapandığını, bu nedenle mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Gider, tipi nedeniyle Geçittepe'de sürekli araç bulundurmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Gider, "Önlem almazsak hastalar yolda kalıyor. Bu hafta 3 günde 6 hasta kurtardık. Havalar güneşli olduğu halde yollarımız tipiden kapanıyor. Diğer ekip arkadaşlarımla ailemizden uzakta, 45 gündür Pervari bölgesinde karla mücadele çalışması yapıyoruz. Diğer ekip arkadaşlarımızdan kimisi 1 ay, kimisi 20 gündür ailelerinden uzakta karla mücadele çalışmaları yürütüyor." diye konuştu.

- "Bazı yolları günde iki kez açmak zorunda kalıyoruz"

Kepçe operatörü Şükrü Dayanan da görevli oldukları Şirvan'da 10 iş makinesiyle kardan kapanan yolları açtıklarını söyledi.

Tipiyle de mücadele etmek zorunda kaldıklarını, yaptıkları işin zorluğuna rağmen vatandaşlara yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Dayanan, şunları kaydetti:

"Maden ve Otluk köyleri ile Benekli mezrasında kar ve tipiden kapanan yolları açıyoruz. Açığımız yollar gün içinde kapanıyor. Bazı yolları günde iki kez açmak zorunda kalıyoruz. Yüksek rakımlı bölgede durum daha da zorlaşıyor. Benekli mezrası yolunu 2 defa açmamıza rağmen tipiden yine kapanıyor. Köylerde hasta olduğu için kapanan yolu tekrar açmaya çalıştık."

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