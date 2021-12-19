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Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

19.12.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin 3 saatlik çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Düğüncüler Köyü'nde 8 aylık hamile 4 çocuk annesi Leyla Erten'in doğum sancılarının başlaması üzerine, ailesi yardım talebinde bulundu.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunun ulaşıma açılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabası ile yolun ulaşıma açılması üzerine, köye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince köyde yapılan ilk müdahalenin ardından Erten, 3 saat süren çalışmalarla Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesine ulaştırıldı.

Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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