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Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı

27.06.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğan köyü Karamık mezrası mevkisinde Nejdet O. (22) idaresindeki minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, Nejdet O. yaralandı.

Helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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