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Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

31.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesin giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pervari Doğan köyü-Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralanıyor." dedi.

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