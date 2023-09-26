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Siirt’te FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon

26.09.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ örgüt mensubu ile terör örgütü üyelerini yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarttığı tespit edilen 2 organizatör Edirne ilinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne ili Meriç Nehri üzerinden illegal yollar ile Yunanistan’a kaçmak amacıyla Siirt ilinden Edirne iline giden örgüt mensuplarından, 3’ünün ihraç öğretmen, 1’inin ise ihraç mühendis olduğu, 6 örgüt mensubunun da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanmalarının devam ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., Y.Y., S.E., U.A. isimli örgüt mensupları ile S.B.Y. isimli göçmen kaçağı organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.A., E.A. ve A.T. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecektir" denildi.

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