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Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması için 2 proje kabul edildi

SİİRT HABERLERİ  | 10.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan 371 bin lira bütçeli 2 proje GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.Tarımda verimliliğin artırılması için 200 bin lira bütçeli Siirt Fıstığı Eğitim ve Yayım Projesi ile 171 bin lir bütçeli Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi GAP İdaresi Başkanlığınca kabul edildiği belirtildi.

Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması için 2 proje kabul edildi

Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması amacıyla hazırlanan 371 bin lira bütçeli 2 proje GAP İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildi.
Tarımda verimliliğin artırılması için 200 bin lira bütçeli Siirt Fıstığı Eğitim ve Yayım Projesi ile 171 bin lir bütçeli Siirt Fıstığı Üretiminde Feromon Tuzak Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi GAP İdaresi Başkanlığınca kabul edildiği belirtildi. 2 projenin daha eklenmesiyle GAP İdaresi Başkanlığı ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından 2019-2020 yılında yılında Siirt için kabul edilen proje sayısı 21’e yükselirken proje tutarı ise 11,5 milyon lira oldu.

Siirt’te fıstık verimliliğinin arttırılması için 2 proje kabul edildi

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