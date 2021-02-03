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Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

03.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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Siirt'te gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

SİİRT (AA) - Siirt'te toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır kurma gibi etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin 4 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Yasağın il genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27 Kasım 2020 tarih ve 19961 sayılı genelgesi ve Siirt Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, oyun ve temsil, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç, el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi çeşitli gösteri ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Siirt Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
12:31
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:02

Siirt Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Dicle Eczanesi
Merkez
Nuriz Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
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