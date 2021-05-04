Siirt'te Gözpınar köyünde uygulanan karantina sona erdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Artan vakalar nedeniyle köyde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 26 Nisan'da alınan karantina kararı sona erdi.

Jandarma tarafından köyün giriş ve çıkışlarındaki önlemleri kaldırıldı.

Öte yandan köyde "tam kapanma" dönemi kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz