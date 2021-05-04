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Siirt'te Gözpınar köyünde uygulanan karantina sona erdi

04.05.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te Gözpınar köyünde uygulanan karantina sona erdi

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina tedbirleri kaldırıldı.

Artan vakalar nedeniyle köyde vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 26 Nisan'da alınan karantina kararı sona erdi.

Jandarma tarafından köyün giriş ve çıkışlarındaki önlemleri kaldırıldı.

Öte yandan köyde "tam kapanma" dönemi kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

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