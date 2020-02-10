Siirt'te hamile kadın 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde, yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Kar dolayısıyla yolu kapanan Elmadalı köyünde oturan Muhlise Beyhan'ın doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, bazı bölgelerde yola çığ düştüğü için köye ulaşamayınca Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinden yardım talebinde bulundu.

Bölgede kar temizleme çalışmasının ardından sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı ve Beyhan'a ilk müdahale burada yapıldı. Beyhan, daha sonra Şirvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

