Siirt'te havuza düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

SİİRT (AA) - Siirt'te havuza düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Pervari ilçesi Dolusalkım köyünde Abdullah Akboğa (2), evlerinin yakınlarında bulunan havuza düştü.
Yakınları tarafından sudan çıkarılan ve yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Akboğa'nın cesedi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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