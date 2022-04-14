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Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

14.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ev ve camideki hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlılar Ö.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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