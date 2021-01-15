YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

15.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin çabalarıyla giderildi.

Bölüktepe köyünde akraba olan ve aynı soyadı taşıyan Pekediz ailelerinin fertleri arasında, 2 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasında oluşan husumet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumun şiddet ve öfkeyi kalbinden çıkarması gerektiğini belirterek, barışmaya vesile olan herkese teşekkür etti.

Allah rızası için iki aileyi barıştırmak maksadıyla bir araya geldiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir barışa şahitlik etmek, pekiştirmek, destek olmak için bir araya geldik. Pekediz ailesine bu iradeyi gösterdikleri için, bütün Siirt halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler insanız, nefis taşıyoruz. Aile içerisinde, toplum içerisinde anlaşmazlık yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Bu noktadan kimsenin arzu etmediği, istemediği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu şiddeti, öfkeyi hayatımızdan, ailelerimizden, evlerimizden, toplumumuzdan, aklımızdan, fikrimizden, kalbimizden çıkarmak zorundayız."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de barış ve kardeşliğin önemine işaret ederek, cahiliye döneminden kalan kan davasının artık sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Düşmanlığın öfke ve kin getirdiğini vurgulayan Ören, "Barış içinde olan insanlarda huzur olur, bereket olur. Biz burada Pekediz ailesinin huzurunu hep birlikte sağlayacağız. Bu toplumda yüzyıllardır devam eden bu kötü geleneğin son emarelerini buradan inşallah atacağız. Çünkü son yıllarda çok güzel şeyler oluyor. Artık bu cahil dönemden kalma adetleri, birlik ve beraberlik içinde bertaraf etmeye çalışıyoruz. Barış yiğitlik ister. Bu barışı yapan ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Aydın da 2021 yılının barış ve huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz’ın okuduğu duanın ardından, iki ailenin büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi sonrası davetlilere tatlı ikramında bulunuldu.

Salgın kurallarının uygulandığı törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

Siirt Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:20
Öğle
12:27
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Siirt Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
Köşker Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla "Lastikpark" spor sahasında voleybol oynadı

Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla "Lastikpark" spor sahasında voleybol oynadı

Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

Çin’den getirilen korona virüs aşıları sağlıkçılara uygulanmaya başlandı

PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

PKK’nın kış üstlenmesini engellemek için ’Eren’ operasyonları başlatıldı

Siirt’te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsa kısıtlamaya uymadıkları için 10 bin lira para ceza kesildi

Siirt’te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 3 şahsa kısıtlamaya uymadıkları için 10 bin lira para ceza kesildi

Siirt’te kısıtlamalar çerez satışlarını iki kat arttırdı

Siirt’te kısıtlamalar çerez satışlarını iki kat arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.