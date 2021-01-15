Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aile arasındaki husumet, yetkililer ve kanaat önderlerinin çabalarıyla giderildi.

Bölüktepe köyünde akraba olan ve aynı soyadı taşıyan Pekediz ailelerinin fertleri arasında, 2 yıl önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrasında oluşan husumet, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile kanaat önderlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplumun şiddet ve öfkeyi kalbinden çıkarması gerektiğini belirterek, barışmaya vesile olan herkese teşekkür etti.

Allah rızası için iki aileyi barıştırmak maksadıyla bir araya geldiklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir barışa şahitlik etmek, pekiştirmek, destek olmak için bir araya geldik. Pekediz ailesine bu iradeyi gösterdikleri için, bütün Siirt halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bizler insanız, nefis taşıyoruz. Aile içerisinde, toplum içerisinde anlaşmazlık yaşıyoruz, yaşayabiliriz. Bu noktadan kimsenin arzu etmediği, istemediği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu şiddeti, öfkeyi hayatımızdan, ailelerimizden, evlerimizden, toplumumuzdan, aklımızdan, fikrimizden, kalbimizden çıkarmak zorundayız."