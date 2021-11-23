YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

23.11.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin'in girişimleri sonucunda Ağrak ve Bingöl aileleri arasındaki husumet sona erdi.

Kaymakam Tekin'in girişimleri sonucu aralarındaki husumet sona eren Ağrak ve Bingöl aile üyeleri, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığında düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Programda, İlçe Müftüsü Abdullah Erdem dua okudu, her 2 ailenin bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış yemini etti.

Tekin, programda, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, husumetli ailelerin barışması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yaşanan tatsız olayların unutulması gerektiğini aktaran Tekin, bundan sonra her iki ailenin kardeşlik duygusuyla hareket etmesi ve barış içinde yaşaması için aile büyüklerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Aile büyüklerinin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine, bu barışın daim kılınması için çaba sarf edeceklerine inandığını dile getiren Tekin, "Her iki aile bireylerine de bu barışın sağlanmasında gereken olgunluğu göstererek bu husumete son verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu vesile ile iki aile arasında sağlanan barışın daim olmasını temenni ediyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cafer Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yeşilyurt, İl Genel Meclisi Üyesi Cahit Sevgili ile aile üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandıSiirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı

Siirt Namaz Vakitleri 23 Kasım Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:04
İkindi
14:41
Akşam
17:03
Yatsı
18:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Salı

Aytaş Eczanesi
Merkez
Şevin Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Aytaş Eczanesi
Merkez
Şevin Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

İş kazasında kopan eli doktorların zamanla yarışıyla yerine dikildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Mersin'de ilk kez düzenlenen "Akdeniz Çocuk Festivali" başladı

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.