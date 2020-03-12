YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt’te huzur ve güven uygulaması

Siirt’te huzur ve güven uygulaması

SİİRT HABERLERİ  | 12.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan parklar, kafeler, oyun salonları, metruk binalar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 272 farklı noktada yapılan uygulamalarda 3 bin 580 kişinin GBT’sine bakıldı.

Siirt’te huzur ve güven uygulaması

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan parklar, kafeler, oyun salonları, metruk binalar gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 272 farklı noktada yapılan uygulamalarda 3 bin 580 kişinin GBT’sine bakıldı. Uygulamada toplamda 34 aranan şahıs, 229 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.
Uygulamaların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Siirt’te huzur ve güven uygulaması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Lastik fabrikasında kaza 1 işçi yaşamını yitirdi

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Çankırı Belediyesinde mesaiye İstiklal Marşı okunarak başlandı

Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteorolojiden çığ uyarısı

Siirt Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:00
Sabah
06:21
Öğle
12:27
İkindi
15:46
Akşam
18:23
Yatsı
19:38

Siirt Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Cezlan Eczanesi
Merkez
Çınar Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Siirt havaalanı personeline korona virüs anlatıldı

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

ICC toplantısı Siirt’te yapılacak

ICC toplantısı Siirt’te yapılacak

Siirt’te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu

Siirt’te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.