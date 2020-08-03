YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor

Siirt'te huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor

SİİRT HABERLERİ  | 03.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Şirvan ilçesinin Bacavan Yaylası, koyun ve keçi sürüleriyle doldu - Hayvan yetiştiricisi Abidin Alboğa: - "Önceden yolumuz yoktu, güvenli de değildi. Şimdi Allah'a şükür huzurumuz var, güvenli şekilde yaylalara çıkıyoruz"

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan Bacavan Yaylası besicileri ağırlıyor.

Şirvan ve Pervari ilçe sınırları arasında bulunan ve Sehi Ormanları bölgesi yakınında yer alan Bacavan Yaylası, tesis edilen huzur ortamında koyun ve keçi sürüleriyle doldu. Yaylada güvenle hayvanlarını otlatma imkanı bulan besiciler, huzurun tadını çıkarıyor. Çeltikyolu köyündeki besiciler de hayvanlarını otlatmak için 5 kilometre uzaklıktaki 1500 rakımlı serin ve verimli yaylayı tercih etti.

Yetiştiricilerden Abidin Alboğa, AA muhabirine, daha önce terör nedeniyle gidemedikleri yaylaya güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla artık huzur içinde çıktıklarını söyledi.

Bölgedeki köylerin geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Alboğa, "Önceden köyden yaylaya yolumuz yoktu. güvenli de değildi, huzurumuz da yoktu. Ama şimdi Allah'a şükür huzurumuz var, güvenli şekilde yaylalara çıkıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Artık araçla da geliyoruz buralara, sütümüzü sağıyoruz. Tehlike bitti." diye konuştu.

Abdurrahim Apuhan da geçimini besicilikten sağladığını, yaylalara son birkaç yıldır huzur içinde gittiklerini aktardı.

Daha önce terör korkusuyla yaylalara gidemediklerini anlatan Apuhan, "Sıcakların en yoğun olduğu bu dönemde hayvanlarımızı yaylaya getiriyoruz. Kadınlarımız günde iki kez yaylaya geliyor. Süt sağıyor, peynir yapıyoruz. Yakın civardaki köylüler araçlarla gelip, buradan peynir alıyor." ifadelerini kullandı.

"Eskiden yaylalara çıkamıyorduk çünkü güvenli değildi. Şimdi rahat bir şekilde geliyor, yaylalarımızda güven içinde hayvanlarımızı otlatıyoruz." diyen Apuhan, yaylada mutlu olduklarını kaydetti.

Apuhan, "Artık huzurumuz var. Allah devletimizi daim etsin." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Siirt Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:10
Öğle
12:23
İkindi
16:13
Akşam
19:27
Yatsı
20:56

Siirt Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Oktay Eczanesi
Kurtalan
Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Siirt'te traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Siirt’te bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt’te bin 570 paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.