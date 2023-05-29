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Siirt’te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

29.05.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 17 yaşındaki T.Y. yaralandı.

Siirt’te iki grup arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Ç. (26) ve T.Y., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Ç.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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