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Siirt’te iş yerinde çıkan yangın korkuttu

SİİRT HABERLERİ  | 02.02.2020 20:21 | Son Güncelleme

Siirt’te bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturmak Caddesinde bir işyerinde meydana geldi.

Siirt’te bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Cumhur Poturmak Caddesinde bir işyerinde meydana geldi. İş yerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında iş yerinde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının sebebi araştırılıyor.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Akşam
17:42
Yatsı
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Siirt Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

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Merkez
Peker Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
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