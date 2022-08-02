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Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor

02.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te jandarma fıstık hırsızlarına karşı devriye geziyor

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık hırsızlarına karşı drone ile denetim yapıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin en çok yetiştirilen tarım ürünü ve halkın en büyük geçim kaynağı olan Siirt fıstığı, 279 köyde yaklaşık 350 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Terör suçları başta olmak üzere kentte meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan hasat zamanında fıstık hırsızlarına karşı da denetim yapıyor.

11 milyon dikili fıstık ağacının bulunduğu bağ bölgelerini gezen ekipler, önleyici kolluk devriyeleri sırasında drone ile havadan takip ve denetim yapıyor.

Fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla hırsızlara karşı üreticileri tedbirli olmaları konusunda uyaran ekipler, gerekli bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor.

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Siirt jandarma siirt fıstığı

Siirt Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:09
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:28
Yatsı
20:58
Siirt ECZANELER
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