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Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

09.08.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te iş yerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlığın önlenmesi, hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir iş yerinde kablo çalınmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, tespit ettikleri M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alın M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Merkez
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