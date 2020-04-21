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Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza

SİİRT HABERLERİ  | 21.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

Siirt'te kaçak salep soğanı toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan kişiye 73 bin 747 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İkizbağlar köyündeki kolluk devriyesi sırasında, H.A'nın çeşme önünde çuvallardaki salep soğanını topraktan arındırmak için yıkadığını fark etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 16 çuvalda 378 kilogram salep soğanı buldu.

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne bildiren ekipler, H.A'yı gözaltına aldı.

H.A'ya "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 lira idari ceza uygulandı.

Salep soğanları, uygun koşullarda yeniden doğaya kazandırılması için Siirt Üniversitesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma salep soğanı siirt Tillo

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