Siirt’te kaçak telefon, bluetooth kulaklık ve şarj aleti ele geçirildi

Siirt’te iki farklı iş yerinde yapılan aramada cep telefonu, bluetooth kulaklığı ile şarj aleti ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “02 Temmuz 2020 Perşembe günü kent merkezinde faaliyet gösteren 2 farklı iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 51 adet cep telefonu, 6 adet bluetooth kulaklık ve 364 adet şarj aletine el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

