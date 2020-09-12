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Siirt’te karantinaya uymayanlar yurtlara gönderilecek

SİİRT HABERLERİ  | 12.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Siirt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek, tamamlatmak üzere yurt, pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde bulunan öğrenci yurdunun B bloku erkekler için, C bloku kadınlar için tahsis edilmiştir.

Siirt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek, tamamlatmak üzere yurt, pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Siirt Üniversitesi Kezer yerleşkesinde bulunan öğrenci yurdunun B bloku erkekler için, C bloku kadınlar için tahsis edilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

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