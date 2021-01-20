Siirt'te karda mahsur kalan 4 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1000 koyun ile kırsal alanda mahsur kalan 4 çoban, Kaymakam Recep Hasar'ın girişimleriyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ormanlı köyü kırsalında koyunları otlatan 4 çoban etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.
Bunun üzerine Kaymakam Hasar'dan yardım istendi. İl Özel İdaresi'yle iletişime geçen Hasar, çobanlar ve sürünün kurtarılması için çalışma başlatılmasını sağladı.
Çobanlar ve yaklaşık 1000 koyun, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde köye ulaştırıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini ve ilçeye bağlı birçok köyde yolun ulaşıma kapandığını söyledi.