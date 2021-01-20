YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te karda mahsur kalan 4 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

Siirt'te karda mahsur kalan 4 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

20.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te karda mahsur kalan 4 çoban ve koyun sürüsü kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 1000 koyun ile kırsal alanda mahsur kalan 4 çoban, Kaymakam Recep Hasar'ın girişimleriyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ormanlı köyü kırsalında koyunları otlatan 4 çoban etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldı.

Bunun üzerine Kaymakam Hasar'dan yardım istendi. İl Özel İdaresi'yle iletişime geçen Hasar, çobanlar ve sürünün kurtarılması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Çobanlar ve yaklaşık 1000 koyun, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde köye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini ve ilçeye bağlı birçok köyde yolun ulaşıma kapandığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Siirt Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:28
İkindi
15:06
Akşam
17:29
Yatsı
18:48

Siirt Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Can Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Kurtalan
Sağlık Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Sobalar elde kaldı, satıcılar umduklarını bu yıl bulamadı

Sobalar elde kaldı, satıcılar umduklarını bu yıl bulamadı

Siirt’te sağlık çalışanlarının yüzde 50’si aşılandı

Siirt’te sağlık çalışanlarının yüzde 50’si aşılandı

Siirt’te kardan kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te kardan kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Siirt’te konut satışları arttı

Siirt’te konut satışları arttı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Siirt'te husumetli iki aile barıştırıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tillo ve Baykan ilçelerini ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.