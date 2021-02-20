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Siirt'te karda mahsur kalan hasta ve güvenlik korucuları kurtarıldı

20.02.2021 20:31 | Son Güncelleme:
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Siirt'te karda mahsur kalan hasta ve güvenlik korucuları kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde karda mahsur kalan hasta ve güvenlik korucularının kurtarıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçelerde karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Pervari, Eruh, Şirvan ve Baykan ilçelerinde kapanan tüm köy yollarının ulaşıma açıldığı, kar yağışının sürdüğü bölgelerde acil durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Elmadalı köyünde yaşlı ve şeker hastası bir vatandaşımız kurtarıldı. Aynı köy yoluna çığ düşmesi sonucu görevden dönerken mahsur kalan korucu timi ekipler tarafından kurtarılarak köylerine sağ salim ulaştırılmıştır."

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