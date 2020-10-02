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Siirt’te katı atık yönetimi birliği toplantısı yapıldı

SİİRT HABERLERİ  | 02.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Siirt merkez ve çevre belediyeler katı atık yönetimi bilirliği 2020 yılı meclis toplantısı gerçekleştirildi.Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ile birlik üyeleri de hazır bulundu.

Siirt merkez ve çevre belediyeler katı atık yönetimi bilirliği 2020 yılı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye meclis salonunda yapılan toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları ile birlik üyeleri de hazır bulundu. Toplantıda gündem gereği ilk olarak Katı Atık Yönetim Birliği Başkan Vekili ve birlik encümen üyelerinin seçimleri yapıldı. Yapılan açık oylama sonucu Siirt Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetimi Birliği Başkanı olurken, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi birinci başkan vekili, Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan ise ikinci başkan vekili seçildi.
Toplantı, birlik meclis katip asıl ve yedek üyelerinin seçimi, plan bütçe komisyon üyesi seçimi ile birlik encümen üyelerinin seçiminin ardından sona erdi.

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